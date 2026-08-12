Entwicklung der Investition 12.08.2026 11:03:13

Wie viel Verlust ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Binance Coin-Engagements gewesen.

Binance Coin wurde gestern vor 1 Jahr bei 806,85 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,1239 BNB im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 11.08.2026 76,44 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 616,77 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 23,56 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Am 07.10.2025 erreichte Binance Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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