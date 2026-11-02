Wie viel Verlust ein Bitcoin Cash-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bitcoin Cash-Engagement verlieren können.

Bitcoin Cash kostete gestern vor 1 Jahr 554,56 USD. Bei einer BCH-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,803 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 01.11.2026 511,34 USD wert gewesen, da der BCH-USD-Kurs bei 283,57 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 48,87 Prozent vermindert.

Bei 190,02 USD erreichte die Kryptowährung am 24.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654,75 USD..

Redaktion Finanzen.net