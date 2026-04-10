|Wertentwicklung im Blick
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10.04.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Chainlink-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor 1 Jahr war ein Chainlink 12,65 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 790,56 Chainlink in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 072,68 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.04.2026 auf 8,946 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 072,68 USD, was einer negativen Performance von 29,27 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Chainlink am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Bei 26,73 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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