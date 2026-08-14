|LINK-Performance
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14.08.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Chainlink-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Am 13.08.2025 wurde Chainlink bei 24,05 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 415,77 Chainlink. Da sich der Wert von Chainlink am 13.08.2026 auf 8,863 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 684,99 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -63,15 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 7,185 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 26,73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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