Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Vor Jahren in Ethereum Classic eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Ethereum Classic notierte am 01.02.2025 bei 25,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,99 ETC im Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,524 USD), wäre die Investition nun 380,82 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 61,92 Prozent verkleinert.

Bei 9,524 USD erreichte die Kryptowährung am 01.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

