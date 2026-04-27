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Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Ethereum Classic Investoren gebracht.

Ethereum Classic notierte am 26.04.2025 bei 17,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 58,64 Ethereum Classic. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 8,530 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 500,17 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49,98 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,866 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Am 20.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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