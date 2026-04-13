Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Gestern vor 3 Jahren notierte Ethereum Classic bei 22,03 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETC investiert, befänden sich nun 453,87 Ethereum Classic in seinem Depot. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 12.04.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 8,132 USD 3 690,97 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 63,09 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 7,866 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net