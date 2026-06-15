Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Am 14.06.2023 lag der Kurs von Ethereum Classic bei 14,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in ETC vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 678,21 Ethereum Classic. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 890,87 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 14.06.2026 auf 7,211 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 51,09 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 6,769 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 24,70 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net