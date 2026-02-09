Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Ethereum Classic gebracht.

Am 08.02.2023 kostete Ethereum Classic 22,62 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETC investiert, befänden sich nun 442,10 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (8,585 USD), wäre das Investment nun 3 795,32 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 62,05 Prozent verringert.

Bei 8,047 USD erreichte ETC am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD..

Redaktion finanzen.net