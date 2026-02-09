|ETC-Performance im Blick
|
09.02.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Am 08.02.2023 kostete Ethereum Classic 22,62 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETC investiert, befänden sich nun 442,10 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (8,585 USD), wäre das Investment nun 3 795,32 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 62,05 Prozent verringert.
Bei 8,047 USD erreichte ETC am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1918
|
0,0102
|
|
0,86
|Japanischer Yen
|
185,8
|
-0,1800
|
|
-0,10
|Britische Pfund
|
0,8705
|
0,0018
|
|
0,21
|Schweizer Franken
|
0,9135
|
-0,0037
|
|
-0,40
|Hongkong-Dollar
|
9,3119
|
0,0806
|
|
0,87
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.