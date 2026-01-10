Rentabler HBAR-Einstieg? 10.01.2026 19:43:14

Wie viel Verlust ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hedera gewesen.

Am 09.01.2025 kostete Hedera 0,2691 USD. Bei einem HBAR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 371,67 Hedera in seinem Depot. Da sich der Wert von Hedera am 09.01.2026 auf 0,1201 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,65 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 55,35 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

