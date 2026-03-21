|Krypto-Performance im Fokus
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21.03.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0,1899 USD. Bei einem HBAR-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 267,30 Hedera in seinem Portfolio. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,093284 USD), wäre die Investition nun 491,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,86 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0,2914 USD..
Redaktion finanzen.net
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