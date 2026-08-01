Wie viel Verlust ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wer vor Jahren in Hedera eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 26.10.2021 kostete Hedera 0,3908 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25 587,10 HBAR im Depot. Da sich der Wert von Hedera am 31.07.2026 auf 0,068680 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 757,32 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 1 757,32 USD entspricht einer negativen Performance von 82,43 Prozent.

Bei 0,065870 USD erreichte die Kryptowährung am 17.07.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 09.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2669 USD.

Redaktion finanzen.net