|Investment im Fokus
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21.11.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3799 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 263,21 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären am 20.11.2026 13,58 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,051607 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,42 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,051607 USD und wurde am 20.11.2026 erreicht. Am 24.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,1483 USD.
Redaktion Finanzen.net
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