Bei einem frühen Investment in Hedera hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3799 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 263,21 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären am 20.11.2026 13,58 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,051607 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,42 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,051607 USD und wurde am 20.11.2026 erreicht. Am 24.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,1483 USD.

Redaktion Finanzen.net