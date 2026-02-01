|APTAnlage im Fokus
|
01.02.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 7,812 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in APT investiert hat, hat nun 128,01 Aptos im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 162,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.01.2026 auf 1,273 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,71 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.01.2026 erreicht und liegt bei 1,273 USD. Am 02.03.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,749 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1861
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
183,609
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,866
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9164
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,2664
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.