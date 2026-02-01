Wie viel Verlust ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einem frühen Einstieg in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 7,812 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in APT investiert hat, hat nun 128,01 Aptos im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 162,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.01.2026 auf 1,273 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,71 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.01.2026 erreicht und liegt bei 1,273 USD. Am 02.03.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,749 USD.

Redaktion finanzen.net