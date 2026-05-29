Wie viel Verlust ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Vor 1 Jahr kostete ein Avalanche 23,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,53 AVAX im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 378,80 USD, da Avalanche am 28.05.2026 8,908 USD wert war. Damit wäre die Investition 62,12 Prozent weniger wert.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 8,283 USD. Am 18.09.2025 stieg Avalanche auf ein 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net