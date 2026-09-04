|Lukrative AVAX-Anlage?
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04.09.2026 11:03:15
Wie viel Verlust ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Avalanche notierte am 03.09.2025 bei 25,18 USD. Bei einer AVAX-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,971 Avalanche in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Avalanche am 03.09.2026 auf 7,515 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,84 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,16 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Bei 35,28 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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