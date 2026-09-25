|Krypto-Invest unter der Lupe
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25.09.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in Avalanche von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Avalanche wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 69,17 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,446 AVAX. Die gehaltenen Avalanche wären gestern 14,72 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 10,19 USD belief. Mit einer Performance von -85,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.10.2025 bei 31,38 USD.
Redaktion finanzen.net
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