Wie viel Verlust ein Investment in Bitcoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bitcoin war gestern vor 1 Jahr 84 365,72 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BTC investiert worden wären, hätte man nun 0,00119 Bitcoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,17 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 15.03.2026 auf 72 695,92 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 13,83 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 62 896,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net