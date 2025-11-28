|Wertentwicklung im Fokus
Wie viel Verlust ein Investment in Chainlink von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Gestern vor 1 Jahr notierte Chainlink bei 18,73 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in LINK vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 533,92 Chainlink. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 130,03 USD, da sich der Wert von Chainlink am 27.11.2025 auf 13,35 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 28,70 Prozent verkleinert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 10,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 29,48 USD.
