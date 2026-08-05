|Krypto-Anlage im Blick
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05.08.2026 19:43:14
Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Dogecoin kostete gestern vor 1 Jahr 0,2105 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOGEinvestiert, wäre er nun im Besitz von 47 495,74 Dogecoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 328,94 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 04.08.2026 auf 0,070089 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 66,71 Prozent vermindert.
Am 01.08.2026 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,069088 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
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