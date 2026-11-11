Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Gestern vor 5 Jahren war ein Dogecoin 0,2546 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 927,00 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 10.11.2026 auf 0,067907 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,33 Prozent verringert.

Am 10.11.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,067907 USD. Bei 0,1700 USD erreichte der Coin am 12.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net