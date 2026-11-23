Gestern vor 1 Jahr war ein Ethereum Classic 13,50 USD wert. Bei einer ETC-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,09 Ethereum Classic. Die Anlage hätte nun einen Wert von 420,57 USD, da Ethereum Classic am 22.11.2026 5,676 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,94 Prozent verringert.

Am 20.11.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,474 USD. Am 03.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,22 USD.

Redaktion Finanzen.net