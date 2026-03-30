|Krypto-Anlage im Fokus
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30.03.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Ethereum Classic notierte am 29.03.2021 bei 12,33 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETC investiert hätte, befänden sich nun 8,112 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,26 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 29.03.2026 auf 7,922 USD belief. Damit wäre die Investition um 35,74 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Bei 24,70 USD erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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