|ETH-Investmentbeispiel
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16.11.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in Ethereum von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Ethereum kostete am 15.11.2021 4 569,76 USD. Bei einem ETH-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,02188 Ethereum in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 15.11.2026 auf 1 833,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 59,88 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 1 564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3 356,84 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
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