Wie viel Verlust ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Hedera gebracht.

Am 20.02.2025 war Hedera 0,2223 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in HBARinvestiert, wäre er nun im Besitz von 449,94 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 20.02.2026 gerechnet (0,099769 USD), wäre die Investition nun 44,89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,11 Prozent abgenommen.

Am 05.02.2026 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,078263 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net