|NEO-Investment im Fokus
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14.04.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in Neo von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Neo wurde am 13.04.2023 zu einem Wert von 12,47 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 80,21 Neo. Die Investition hätte nun einen Wert von 229,50 USD, da Neo am 13.04.2026 2,861 USD wert war. Die Abnahme von 1 000 USD zu 229,50 USD entspricht einer negativen Performance von 77,05 Prozent.
Am 08.03.2026 erreichte NEO sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,421 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo liegt derzeit bei 7,735 USD und wurde am 24.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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