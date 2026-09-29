Rentable NEO-Investition? 29.09.2026 11:03:16

Wie viel Verlust ein Investment in Neo von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Neo von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Neo Investoren gebracht.

Am 28.09.2023 war Neo 7,325 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136,52 NEO im Portfolio. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 28.09.2026 gerechnet (2,521 USD), wäre das Investment nun 344,10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,59 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von NEO liegt derzeit bei 1,656 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 03.10.2025 erreicht und liegt bei 6,375 USD.

Redaktion finanzen.net

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