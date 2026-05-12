|Investment im Check
|
12.05.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in Neo von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Am 11.05.2021 wurde Neo bei 111,52 USD gehandelt. Bei einem NEO-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,67 Neo in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 291,86 USD, da sich der Wert von Neo am 11.05.2026 auf 3,255 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,08 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,421 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 24.08.2025 erreicht und liegt bei 7,735 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1709
|
-0,0034
|
|
-0,29
|Japanischer Yen
|
184,86
|
-0,1600
|
|
-0,09
|Britische Pfund
|
0,8663
|
-0,0009
|
|
-0,11
|Schweizer Franken
|
0,9158
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,1682
|
-0,0234
|
|
-0,25
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.