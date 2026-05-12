Wie viel Verlust ein Investment in Neo von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Am 11.05.2021 wurde Neo bei 111,52 USD gehandelt. Bei einem NEO-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,67 Neo in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 291,86 USD, da sich der Wert von Neo am 11.05.2026 auf 3,255 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,08 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,421 USD und wurde am 08.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 24.08.2025 erreicht und liegt bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net