Performance im Blick 28.05.2026 11:03:13

Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Polkadot-Investition verlieren können.

Polkadot war am 27.05.2023 5,339 USD wert. Bei einem DOT-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 187,31 Polkadot. Da sich der Wert von Polkadot am 27.05.2026 auf 1,228 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 230,05 USD wert. Damit wäre das Investment 77,00 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,163 USD und wurde am 14.04.2026 erreicht. Am 22.07.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,543 USD.

Redaktion finanzen.net

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