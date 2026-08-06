|Entwicklung der Investition
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06.08.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Gestern vor 5 Jahren wurde Polkadot bei 19,13 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 522,67 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären gestern 440,20 USD wert gewesen, da sich der DOT-USD-Kurs auf 0,8422 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95,60 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 27.07.2026 bei 0,7564 USD. Am 18.09.2025 stieg Polkadot auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,540 USD.
Redaktion finanzen.net
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