|Lohnendes XRP-Investment?
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01.09.2026 11:03:13
Wie viel Verlust ein Investment in Ripple von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Gestern vor 1 Jahr war ein Ripple 2,776 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 3 602,02 Ripple in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von XRP-USD gestern auf 1,379 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 966,93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,33 Prozent eingebüßt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 16.08.2026 bei 0,9920 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 3,122 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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