Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in SHIBA INU Investoren gebracht.

SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000016 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SHIBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 635 727 908,46 SHIBA INU. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 043,23 USD, da sich der Wert von SHIBA INU am 14.05.2026 auf 0,000006 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 59,57 Prozent vermindert.

Am 08.03.2026 fiel SHIB auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net