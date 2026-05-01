|Krypto-Invest unter der Lupe
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01.05.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingebracht hätte
SHIBA INU wurde am 30.04.2025 zu einem Wert von 0,000013 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7 552 870,09 SHIB. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 46,98 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0,000006 USD belief. Mit einer Performance von -53,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.03.2026 erreicht und liegt bei 0,000005 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.05.2025 bei 0,000017 USD.
Redaktion finanzen.net
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