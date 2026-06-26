Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen SHIBA INU-Investition verlieren können.

Am 25.06.2025 kostete SHIBA INU 0,000012 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 861 326 442,72 SHIBA INU in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000004 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 652,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,48 Prozent verringert.

Bei 0,000004 USD erreichte der Coin am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 21.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net