|Wertentwicklung geprüft
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27.11.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingebracht hätte
SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000009 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 11 641 443,54 SHIBA INU in seinem Depot. Da sich der SHIB-USD-Kurs gestern auf 0,000004 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42,14 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,86 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 24.11.2026 bei 0,000004 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 05.01.2026 bei 0,000009 USD.
Redaktion Finanzen.net
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