Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Am 09.07.2025 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000012 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in SHIB investiert hat, hat nun 80 710 250,20 SHIBA INU im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 345,44 USD, da sich der Wert von SHIBA INU am 09.07.2026 auf 0,000004 USD belief. Mit einer Performance von -65,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von SHIB liegt derzeit bei 0,000004 USD und wurde am 28.06.2026 erreicht. Bei 0,000016 USD erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net