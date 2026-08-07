|Lukrative SHIB-Investition?
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07.08.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000012 USD wert. Bei einer SHIB-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 810 372 771,47 SHIBA INU. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 792,54 USD, da SHIBA INU am 06.08.2026 0,000005 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,07 Prozent verringert.
Am 16.07.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000014 USD.
Redaktion finanzen.net
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