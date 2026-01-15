Frühe Anlage 15.01.2026 19:43:13

Wie viel Verlust ein Investment in Solana von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einem frühen Solana-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Solana kostete am 14.01.2025 187,71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,5327 SOL im Depot. Da sich der Wert von Solana am 14.01.2026 auf 146,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,20 USD wert. Damit wäre die Investition 21,80 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SOL am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.01.2025 bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

