Wie viel Verlust ein Investment in Solana von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Solana gewesen.

Am 02.09.2025 lag der Kurs von Solana bei 209,27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SOL investiert, befänden sich nun 0,4779 Solana in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 02.09.2026 auf 100,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,80 USD wert. Das entspricht einem Minus von 52,20 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 62,15 USD. Bei 247,55 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net