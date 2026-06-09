|Wertentwicklung im Fokus
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09.06.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Stellar wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2678 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 373,46 XLM-Coins Da sich der Wert von Stellar am 08.06.2026 auf 0,2021 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,49 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 24,51 Prozent gleich.
Am 22.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Am 17.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
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