|Krypto-Investition im Fokus
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01.09.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Vor 1 Jahr kostete ein Stellar 0,3528 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 283,44 XLM im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,21 USD, da Stellar am 31.08.2026 0,1771 USD wert war. Damit wäre die Investition 49,79 Prozent weniger wert.
Am 22.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Am 06.10.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4087 USD.
Redaktion finanzen.net
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