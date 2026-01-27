Krypto-Anlage im Blick 27.01.2026 19:43:13

Wie viel Verlust ein Investment in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Stellar Investoren gebracht.

Stellar kostete gestern vor 5 Jahren 0,2617 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLMinvestiert, wäre er nun im Besitz von 38 218,26 Stellar. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 923,69 USD, da sich der Wert von Stellar am 26.01.2026 auf 0,2073 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,76 Prozent vermindert.

Am 31.12.2025 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2006 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

