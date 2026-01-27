|Krypto-Anlage im Blick
|
27.01.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Stellar kostete gestern vor 5 Jahren 0,2617 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLMinvestiert, wäre er nun im Besitz von 38 218,26 Stellar. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 923,69 USD, da sich der Wert von Stellar am 26.01.2026 auf 0,2073 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,76 Prozent vermindert.
Am 31.12.2025 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2006 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1969
|
-0,0074
|
|
-0,61
|Japanischer Yen
|
182,73
|
-0,6900
|
|
-0,38
|Britische Pfund
|
0,8685
|
-0,0016
|
|
-0,18
|Schweizer Franken
|
0,9187
|
0,0018
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
9,3358
|
-0,0562
|
|
-0,60
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebenso Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.