|Krypto-Anlage im Blick
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15.09.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Stellar kostete gestern vor 5 Jahren 0,3301 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLMinvestiert, wäre er nun im Besitz von 30 292,29 Stellar. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 796,59 USD, da sich der Wert von Stellar am 14.09.2026 auf 0,1914 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 42,03 Prozent vermindert.
Am 22.05.2026 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 0,4087 USD.
Redaktion finanzen.net
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