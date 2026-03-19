|Anlage unter der Lupe
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19.03.2026 11:03:15
Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Am 18.03.2025 notierte Tezos bei 0,7081 USD. Bei einem XTZ-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 412,33 Tezos in seinem Depot. Da sich der Wert von Tezos am 18.03.2026 auf 0,3942 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 556,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,32 Prozent verringert.
Am 08.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3595 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
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