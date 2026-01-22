Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 3 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Tezos Anlegern gebracht.

Tezos war am 21.01.2023 1,102 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZinvestiert, wäre er nun im Besitz von 9 070,66 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 383,30 USD, da sich der Wert von Tezos am 21.01.2026 auf 0,5935 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 46,17 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XTZ am 18.12.2025 bei 0,4302 USD. Am 23.01.2025 stieg Tezos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,172 USD.

Redaktion finanzen.net