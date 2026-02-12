Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Tezos gewesen.

Tezos notierte am 11.02.2023 bei 1,085 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in XTZ investiert hat, hat nun 9 213,09 Tezos im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 11.02.2026 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0,3940 USD 3 630,30 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 63,70 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XTZ am 11.02.2026 bei 0,3940 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net