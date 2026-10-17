Krypto-Invest im Fokus 17.10.2026 19:43:13

Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Toncoin-Investition verlieren können.

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 2,176 USD. Bei einer TON-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,95 Toncoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 16.10.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,352 USD 62,11 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,89 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Toncoin am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Am 07.05.2026 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,710 USD.

Redaktion finanzen.net

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