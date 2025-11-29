Rentables Toncoin-Investment? 29.11.2025 19:43:14

Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Toncoin-Investition gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 6,438 USD. Bei einer Investition von 100 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 15,53 Toncoin. Die gehaltenen Toncoin wären am 28.11.2025 24,64 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1,586 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 75,36 Prozent verkleinert.

Bei 1,469 USD erreichte TON am 23.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

