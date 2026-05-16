|Lukrative TON-Anlage?
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16.05.2026 19:43:14
Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Toncoin notierte am 15.05.2025 bei 3,065 USD. Bei einer TON-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 263,05 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Toncoin am 15.05.2026 auf 1,950 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 364,35 USD wert. Damit wäre die Investition um 36,36 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Bei 3,575 USD erreichte der Coin am 01.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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