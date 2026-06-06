Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Vor 5 Jahren kostete ein Toncoin 3,508 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 850,58 TON im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 313,83 USD, da Toncoin am 05.06.2026 1,513 USD wert war. Damit wäre die Investition 56,86 Prozent weniger wert.

Am 01.03.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Am 01.08.2025 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net